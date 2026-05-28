Choque y volcadura de camión en Eje 122 de zona industrial

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Solo daños en choque y volcadura de un camión en el Eje 122 en la zona industrial. El reporte fue antes de las 12:00 de este medio día.

Los hechos, cuando el camión circulaba con dirección a avenida Industrias, pero al llegar a la planta Cummins pierde el control hacia su izquierda e impacta con un poste de alumbrado público para derribarlo y volcar, quedando el camión recostado sobre su lado izquierdo.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal división caminos, quienes tomaron conocimiento del incidente.

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