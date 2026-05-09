Choque y volcadura en avenida CFE de Zona Industrial
Peritos de la Guardia Civil municipal atendieron el accidente y retiraron vehículos con grúa
Sólo daños materiales se reportaron en un choque y volcadura que involucró a dos vehículos en avenida CFE y el Eje 132 en la Zona Industrial.
Fue antes de las 10:00 de la mañana, donde una camioneta VW Robust de color blanco que circulaba sobre el eje 132, al llegar a la avenida CFE, impactó a una camioneta Nissan caja seca de su lado derecho que circulaba sobre dicha avenida.
Del impacto, la camioneta terminó volcada sobre su lado izquierdo y golpeando un poste de alumbrado público.
El conductor solo salió con golpes leves que no ameritaron su traslado.
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Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de la SSPC, quienes toman conocimiento, retirando los vehículos con una grúa para su resguardo.
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