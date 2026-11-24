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Un incendio de maleza y basura, que amenazaba con extenderse a viviendas vecinas, fue sofocado por brigadistas de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos, quienes se dirigieron a prestar la ayuda una vez que recibieron el llamado de auxilio vecinal.

La noche del domingo, los socorristas acudieron a la avenida Libertad y la calle Dulcinea, en el fraccionamiento Los Molinos, en donde les reportaron un siniestro de magnitud considerable y que si se extendía podría alcanzar las casas.

A su llegada el personal de PCM se percató que se estaba quemando un montón de basura y maleza, procediendo así a extinguir las llamas mediante chorros de agua.

Las labores se extendieron durante varios minutos y finalmente el fuego pudo ser apagado, aunque los bomberos todavía se aseguraron que las llamas no resurgieran.

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Por suerte en este caso no hubo tragedias que lamentar, la corporación recomienda evitar quemas de basura y pastizales ya que estas acciones pueden provocar incendios y poner en riesgo a la población.