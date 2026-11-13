Conductor causa choque en Carranza y se fuga

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En la avenida Carranza, tres vehículos participaron en un accidente vial, en donde el presunto responsable se dio a la fuga dejando tras de sí daños materiales de consideración, aunque no hubo personas heridas.

El hecho tuvo lugar cerca de las doce del día de este jueves, inicialmente un vehículo que se retiró del lugar circulaba por la mencionada avenida en dirección de Morales hacia el centro de la ciudad.

Al pasar la calle Capitán Caldera, en el Barrio de Tequis, el conductor no guardó su distancia de seguridad y así chocó de frente contra la parte posterior de un automóvil KIA de color gris, al que a su vez proyectó contra un Geely color gris que transitaba adelante.

Los dos autos presentaron daños materiales considerables mientras el presunto responsable se dio a la fuga sin detenerse a responder por lo sucedido.

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Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente en espera de que los conductores llegaran a un acuerdo a través de sus aseguradoras ya que no hubo personas lesionadas aunque los daños materiales son considerables.