Conductor corta circulación a motociclista en avenida Hernán Cortés
Provocó un accidente a la altura de la colonia Jacarandas
Unicamente daños se registraron en un percance vial en la avenida Hernán Cortés y la calle de Olivos de la colonia Jacarandas.
Los hechos, ocurrieron a las 15:30 horas de este martes, cuando el conductor de un vehículo Honda que circulaba sobre Olivos, al incorporarse a la avenida, le cortó la circulación a un joven motociclista que iba con dirección a Morales.
En el sitio se valoró al motociclista, que solo resultó con golpes leves, no ameritando traslado. Peritos de la SSPC capitalina tomaron conocimiento del suceso.
