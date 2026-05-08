Conductor que arrolló a ciclista en Carranza dio negativo a alcohol: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital informó que, tras el percance ocurrido la noche del jueves 7 de mayo en avenida Venustiano Carranza, una ciclista fue trasladada a un hospital y se encuentra estable.

La versión oficial surge luego de que se reportara un accidente al término de una rodada ciclista en el barrio de Tequisquiapan.

De acuerdo con la corporación municipal, elementos de la Policía de la Capital acudieron como primeros respondientes a la intersección de avenida Venustiano Carranza y calle Mariano Otero, donde se registró un choque en ángulo entre un automóvil Nissan Versa y una bicicleta.

La dependencia señaló que, tras el hecho, se activaron los protocolos de emergencia y se solicitó una ambulancia para atender a una mujer lesionada, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Según la información oficial, su estado de salud fue reportado como estable.

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El conductor del vehículo fue llevado a certificación médica, donde resultó sobrio. Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que determinará las responsabilidades correspondientes.

La Secretaría de Seguridad municipal sostuvo que su intervención permitió mantener el control de la situación tras el accidente.