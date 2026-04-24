Confirman muerte de guardia estatal tras ataque en Tamazunchale (video)
Jesús Juárez precisó que la agresión ocurrió durante operativos contra grupos criminales en la Huasteca
Luego de la agresión de criminales de una célula delictiva en contra de dos elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el municipio de Tamazunchale, un oficial murió y otro resultó lesionado, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
"Es el riesgo de estar combatiendo a los grupos criminales, pues es alto y esto se deriva precisamente de la contención que estamos realizando para que los grupos criminales no asienten sus reales, en nuestros municipios", comentó.
Describió que después del ataque armado, donde los oficiales lograron repeler la agresión y solicitar apoyo, fueron trasladados al Hospital de Zacatipan para recibir atención, sin embargo, uno falleció y el otro se recuperó y está fuera de peligro.
En entrevista, complementó que, si bien se realizó la búsqueda y persecución de los agresores, a la altura de Tamán con dirección al estado de Hidalgo, se les perdió la pista.
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Con independencia de ello, afirmó que la GCE mantiene operativos de seguridad en la región huasteca, a fin de ubicar a los delincuentes que posiblemente provienen de otra entidad limítrofe.
"En la huasteca sucedió un enfrentamiento casi en la zona centro de la huasteca, donde compañeros fueron agredidos por algunas personas que viajaban en algunos vehículos cerrados, y derivado de eso se llevó a dos elementos al hospital de Zacatipan", concluyó.
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