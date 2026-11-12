Corporaciones mantienen despliegue en rúas
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En acciones contra el robo al autotransporte en el estado, en los últimos meses, diversas corporaciones han asegurado 12 inmuebles, 580 unidades, 124 inhibidores de señal y 2 mil 6 antenas, entre otros indicios.
Estas intervenciones han sido concretadas por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), la Guardia Civil Estatal (GCE), el Ejército Mexicano y la Policía Federal Ministerial, mediante investigación y operativos.
De acuerdo con cifras dadas a conocer por la GCE, entre los resultados destacan 222 vehículos asegurados y 366 recuperados, entre ellos tractocamiones, semirremolques, plataformas, dollys, portacontenedores y cajas refrigeradas además de asegurar 124 inhibidores y 2 mil 6 antenas, equipo de neutralización de sistemas de localización y comunicación, armas de fuego, cargadores y cartuchos, además de 19 montacargas, 16 tanques o contenedores, 121 autopartes, mil 818 neumáticos y diversos objetos.
Otro resultado relevante es el aseguramiento de 345 tarimas de mercancía, cuyo valor supera los 50 millones de pesos, así como maquinaria, equipo industrial y otros indicios que forman parte de las investigaciones.
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En total, se han autorizado 12 cateos a inmuebles que permitieron avanzar en la identificación y localización de bienes relacionados con estos hechos, lo que representa una intervención directa sobre infraestructura, unidades y posibles recursos utilizados en actividades relacionadas con el robo de autotransporte
Por otro lado, la División de Caminos, en lo que va del año, ha detenido a 430 personas, recuperado 305 vehículos con reporte de robo, como resultado de los dispositivos de seguridad desplegados en las cuatro regiones.
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