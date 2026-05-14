Dan casi 13 años de cárcel a "pollero" detenido con 98 migrantes

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de una persona por su responsabilidad penal en el delito de tráfico de personas migrantes, en la modalidad de transporte ilícito de personas extranjeras con agravante.
En octubre de 2023, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), a través de un Informe Policial Homologado (IPH), pusieron a disposición del fiscal federal en San Luis Potosí, a Francisco "N", quien fue detenido en las inmediaciones de la carretera federal 57, tramo Matehuala-Monterrey, en Matehuala, cuando viajaba a bordo de un tractocamión, en el que transportaba a 98 personas extranjeras en la caja seca acoplada a la unidad.
Los migrantes que fueron rescatados son de nacionalidad guatemalteca y salvadoreña, entre los cuales viajaban 45 personas menores de edad, por lo que el conductor fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial federal.
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Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en San Luis Potosí, aportó las pruebas necesarias para obtener sentencia de 12 años 10 meses de prisión y multa de 518 mil 700 pesos.
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