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Seguridad

Dan de baja a tránsito por acoso sexual

El presunto delito ocurrió en el Instituto de Formación Policial, contra una cadete

Por Redacción

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Dan de baja a tránsito por acoso sexual
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      Por acoso sexual contra una cadete del Instituto de Formación Policial, un elemento de Policía Vial, de quien no fue revelada su identidad, fue dado de baja. Así lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital.

      De acuerdo con información oficial dada a conocer por la propia corporación, tras conocer el señalamiento realizado por la parte afectada, se actuó de manera inmediata para brindar asistencia y garantizar su atención con perspectiva de género.

      Asimismo, la SSPC se pronunció "ante este lamentable hecho, reiterando su política de cero tolerancia a cualquier manifestación de violencia sexual, acoso o abuso de poder". Fue por ello, que la Policía de la capital determinó la baja directa del elemento involucrado, "al considerar que estas conductas son incompatibles con los principios y responsabilidades del servicio policial y no serán encubiertas ni minimizadas".

      De manera paralela, dio a conocer la Secretaría, el elemento fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado determinar su situación jurídica. 

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