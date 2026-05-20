Dan hasta 12 años de cárcel a sujetos que atacaron a la GCE (fotos)

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, obtuvo sentencia condenatoria contra seis personas, por haber acreditado su participación en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con agravantes.

En procedimiento abreviado, el Ministerio Público Federal demostró ante un juez de Control, que, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a seis personas en la calle Santiago, del barrio San Antonio, municipio de San Ciro de Acosta, cuando se encontraban a bordo de dos vehículos con placas de circulación del extranjero.

Luego de un enfrentamiento a balazos, los policías detuvieron Héctor “N”, Axel “N”, Miguel “N”, José “N”, Moisés “N” y José “N” y les aseguraron tres armas de fuego tipo fusil, 944 cartuchos útiles de diversos calibres, un arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador abastecido con seis cartuchos útiles al calibre, 24 cargadores, cuatro chalecos balísticos y 108 poncha llantas.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, instancia que reunió los elementos de prueba necesario y obtuvo de un juez federal, vinculación a proceso contra Héctor “N”, Axel “N”, Miguel “N”, José “N”, Moisés “N” y José “N”, por los delitos referidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fotos: FGR

Posteriormente, el juez dictó una sentencia de 12 años dos meses de prisión contra Héctor “N”, la cual contempla el pago de una multa de 380 UMAS, equivalente a la cantidad de 41 mil 256 pesos 60 centavos.

Mientras que Axel “N”, Miguel “N”, José “N”, Moisés “N” y José “N”, deberán cumplir una pena de 10 años, seis meses de prisión y el pago de una multa de 360 UMAS, equivalente a 39 mil 85 pesos 20 centavos.