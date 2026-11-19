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Una mujer que presuntamente se habría dedicado al narcomenudeo en el municipio de Tamazunchale, fue vinculada a proceso por la Fiscalía General del Estado

Fue el 12 de noviembre de 2026 cuando Brenda "N" fue detenida en la localidad de San Isidro, de la demarcación referida, después de que llevaba una bolsa con 15 envoltorios con hierba verde y seca similar a la marihuana, además de 12 bolsas pequeñas con una droga granulada similar a la conocida como "cristal".

Tras su detención, la Fiscalía llevó a la imputada a la audiencia respectiva, donde primero se calificó como legal su detención; después, se decretó el auto de vinculación a proceso por el ilícito mencionado, que incluye la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

También se dio a conocer el plazo de dos meses para la investigación complementaria de este asunto; en tanto, la señalada estará recluida en el centro penitenciario de la región.

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