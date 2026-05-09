Daños materiales tras choque en Avenida Industrias
Ambas aseguradoras llegaron al sitio para valorar daños y buscar acuerdo de reparación
Solo daños materiales se registraron en un choque de dos vehículos en avenida industrial y el Eje 110.
El percance se suscitó antes de las 08:00 de la mañana, cuando una camioneta Nissan de transporte de personal circulaba sobre carril izquierdo sobre la avenida industrias.
Al llegar al eje 110, un automóvil Toyota de color blanco que circulaba sobre el carril central se incorpora repentinamente al carril izquierdo, siendo impactado de su lado izquierdo por la camioneta de transporte de personal. Solo se suscitaron daños materiales.
Al sitio arribaron ambas aseguradoras, quienes después de una valoración de daños, se espera llegar a un acuerdo en reparación de daños.
