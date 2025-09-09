Decomiso de droga en SLP, vinculado a Cártel del Pacífico: Harfuch (video)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes la incautación de 395 kilos de metanfetamina en San Luis Potosí, con un valor estimado en más de 107 millones de pesos.

El operativo, que fue reportado originalmente el pasado 5 de septiembre, ocurrió en un retén instalado sobre la carretera Matehuala-Monterrey, Nuevo León, donde elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a un hombre que conducía un tractocamión. Durante la inspección, los efectivos localizaron la droga oculta en compartimientos del vehículo.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran tráiler con pastillas de metanfetamina valuadas en 100 mdp

En su resumen semanal de seguridad, presentado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, García Harfuch señaló que el aseguramiento representa un duro golpe a las finanzas de los grupos criminales, pues la droga estaba destinada a la distribución en distintos puntos del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | Decomiso de droga en #SLP, vinculado a Cártel del Pacífico: Harfuch

- Confirmó la incautación de droga asegurada el 5 de septiembre en un retén del tramo Matehuala-Monterrey

Toda la información: ??https://t.co/wJnncB9NX4 pic.twitter.com/fHvBCiSa4M — Pulso Online (@pulso_mx) September 9, 2025

El funcionario federal detalló que el detenido estaría vinculado al Cártel de Sinaloa, organización también conocida como Cártel del Pacífico, que mantiene presencia en estados del Bajío como San Luis Potosí y Zacatecas.

García Harfuch subrayó que este tipo de operaciones reflejan la coordinación entre fuerzas federales y ministeriales, al tiempo que refrendó el compromiso de continuar con acciones para contener la operación de grupos dedicados al tráfico de drogas en la región.