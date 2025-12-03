Defiende SSCP filtros antialcohol; pide no difundir ubicaciones

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital defendió nuevamente el sentido del operativo 'Conducción Segura', al asegurar que no se trata de un mecanismo recaudatorio, sino de una estrategia para prevenir siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

El titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, explicó que los filtros implementados cada fin de semana están reduciendo incidentes y retirando de circulación a personas que representan un riesgo para otros automovilistas.

De acuerdo con el funcionario, tan solo este fin de semana nueve conductores fueron detectados en estado de ebriedad, uno de ellos además portaba marihuana, por lo que su procedimiento fue distinto.

En los otros ocho casos, se solicitó a familiares recogerlos para evitar que continuaran manejando. Aunque algunos llegan molestos o sorprendidos, dijo, "se convierten en nuestros mejores aliados" porque la experiencia genera conciencia dentro de las familias. Cuando nadie acude por el conductor, la SSPC asegura el vehículo y aplica el Reglamento de Tránsito para evitar que la persona vuelva a manejar.

Villa Gutiérrez subrayó que el operativo tiene un fin exclusivamente preventivo. Recordó que si se buscara recaudar, bastaría con aplicar multas que pueden superar 27 mil pesos, más los costos del arrastre y resguardo del vehículo.

Aprovechó para hacer un llamado a quienes difunden en redes sociales la ubicación de los retenes, pues señaló que, lejos de ayudar, "esto incentiva a conductores alcoholizados a buscar rutas alternas y prolongar el riesgo".

De cara a la temporada decembrina, reiteró que la corporación mantendrá los filtros, que a partir del 15 de diciembre serán diarios e insistió en que la alternativa más segura, cuando se ha bebido, es dejar el volante y optar por un conductor designado o un servicio de transporte.