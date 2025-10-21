Denuncian allanamiento y tortura de la GCE en El Paseo

Una familia de la colonia El Paseo, en la capital potosina, denunció un caso abuso de autoridad cometida por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) la noche del pasado 10 de octubre, quienes según los testimonios de las afectadas.

Diana Alonso narró que irrumpieron sin orden judicial en su domicilio, agredieron a varios integrantes de la familia, destruyeron parte del inmueble y sustrajeron diversos objetos personales, animales y aparatos electrónicos.

De acuerdo con su relato, los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la noche, cuando vecinos alertaron a la familia sobre la presencia de patrullas frente a su vivienda en la calle José Cervantes. Minutos después, los agentes forzaron la entrada y, sin permitir el acceso a los propietarios ni a los vecinos, permanecieron en el lugar por más de dos horas. "Nos dijeron que había un hombre apuntando hacia ellos, pero en las cámaras se ve que no había nadie. Llegaron, abrieron la cochera y empezaron a tirar la puerta con mazos", explicó Diana Alonso.

Durante la incursión, los oficiales golpearon y torturaron a su tío, un hombre de la tercera edad enfermo del hígado, y a otros dos jóvenes, a quienes acusaban de tener drogas y armas dentro del domicilio. Aseguró que contar con videos de las cámaras de seguridad donde se escuchan las agresiones y se observa a los agentes sacando bolsas, pantallas, computadoras y ropa.

Además del saqueo, denunciaron la muerte y desaparición de varios animales domésticos. También señaló que, tras presentar denuncias ante la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, han recibido intimidaciones y patrullajes constantes frente a su casa.

De igual forma, mencionó que tanto su tío como un primo, el cual también se encontraba en el inmueble, permanecen detenidos por las autoridades junto con algunos vecinos de la misma colonia, a pesar de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado.

Señalaron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya emitió medidas para que reciban atención médica, pues el adulto mayor presenta complicaciones hepáticas y moretones por los golpes que sufrió durante su detención. La familia indicó que las autoridades les han dicho que deberán esperar hasta el 13 de diciembre para que se revisen las investigaciones del caso.

Ante esto, solicitó a las autoridades estatales y federales investigar el actuar del grupo de la Guardia Civil involucrado, "Si esto le pasó a mi familia, le puede pasar a cualquiera. No es justo que sigan ocurriendo abusos y no haya consecuencias", concluyó Diana Alonso.