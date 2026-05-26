Denuncian robo violento en pleno centro de Villa Hidalgo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En plena cabecera municipal de Villa Hidalgo, el pasado domingo 24 de mayo, un grupo de hombres armados despojó con violencia de sus vehículos a cinco familias, sin que autoridades municipales intervinieran.

Entre las víctimas se encuentra una pareja de 63 y 65 años de edad, originaria de Rioverde, quienes arribaron al municipio alrededor de las 8:45 de la mañana. De acuerdo con el testimonio de su hija, sus padres estaban por estacionarse frente a una tienda, a unos metros de la plaza principal, cuando fueron interceptados por sujetos armados quienes mediante amenazas y palabras altisonantes les exigieron descender de la camioneta y entregar también sus pertenencias.

Relató que sus padres no opusieron resistencia, ya que los hombres, quienes portaban capuchas, les apuntaron directamente con las armas. "Cuando ellos se orillan llega una camioneta Tiguan color azul con cuatro hombres encapuchados que los apuntan con sus armas", narró.

Tras el atraco, acudió junto con sus padres a la comandancia municipal para presentar la denuncia correspondiente. Sin embargo, mientras relataban los hechos, otras personas arribaron al lugar denunciando haber sido víctimas del mismo delito, según señala.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Cuando nosotros estábamos relatando los hechos, llegó otra persona a la que también le habían quitado su camioneta; después llegó otra y como a la media hora arribó alguien más, muy preocupado, porque mencionó que su hermana le había marcado y ya no le contestó. En cuestión de una hora se robaron cinco vehículos", precisó.

En el caso de sus padres, explicó que tuvieron que trasladarse hasta Rioverde debido a que la factura de la camioneta fue expedida en ese municipio. Posteriormente, el lunes acudieron a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público en Villa Hidalgo.

Asimismo, lamentó la falta de reacción por parte de la policía municipal, pues aseguró que durante los hechos no hubo patrullajes ni presencia preventiva en la zona.

LEA TAMBIÉN PC atiende incendios en Villa de Pozos Se combatió un incendio cerca de una vivienda en Bosques de las Flores con apoyo de pipas municipales y privadas

Indicó que fue hasta más tarde cuando arribaron elementos de la Guardia Nacional, aunque persiste el temor entre los habitantes ante un posible incremento de la inseguridad.

"La comandancia estaba a una cuadra, pudieron haber sacado una patrulla, pero no hicieron nada", expresó.

Los afectados señalaron que anteriormente en la cabecera municipal ya existían reportes relacionados con el cobro de piso; sin embargo, afirmaron que es la primera ocasión en que ocurre un hecho de esta magnitud.

Por ello, exhortaron a las autoridades estatales y federales a reforzar la seguridad tanto en la cabecera municipal como en las carreteras federales de la región. Además, lamentaron que a nivel municipal los elementos policiacos no estén preparados para actuar ante situaciones de alto riesgo.