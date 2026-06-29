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Desaparecen 2 hombres en un día en Cd. Valles

Por Redacción

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Desaparecen 2 hombres en un día en Cd. Valles
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      CIUDAD VALLES.- En un solo día, dos hombres desaparecieron en Ciudad Valles; las autoridades iniciaron las acciones para localizarlos.

      El pasado 26 de junio, por la noche, una vecina del fraccionamiento Praderas del Río denunció la desaparición de su esposo, Benjamín Cruz Noriega, de 35 años de edad.

      Comentó que, al momento de su desaparición, vestía un short color naranja y, como seña particular, tiene un lunar en forma de mancha a la altura del cuello.

      El otro caso es el de Brayan Ramos Rivera, de 22 años de edad, quien ese mismo día salió de su casa ubicada en el ejido Los Sabinos. 

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      Su mamá explicó a las autoridades que el joven dijo que iría a la zona centro, pero ya no regresó y tampoco pudo contactarlo por teléfono.

      Al momento de salir, Brayan vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera gris y tenis blancos. Como seña particular, tiene una cicatriz en una pierna, a la altura de la espinilla.

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