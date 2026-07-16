Desapareció a su pareja y pasará 90 años en prisión

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La Fiscalía General del Estado logró una sentencia de 90 años contra un hombre que desapareció a su entonces pareja sentimental.

Hace poco más de cuatro años, el 23 de marzo de 2022, la pareja de Uriel "N" fue vista por última vez en la zona metropolitana, de acuerdo con la carpeta de investigación de las autoridad investigadora. Tras su desaparición, sus familiares presentaron la denuncia correspondiente y se iniciaron de inmediato las labores de búsqueda.

Luego investigar y aportar las pruebas necesarias, la Fiscalía General del Estado consiguió una sentencia condenatoria de 90 años de prisión en contra del señalado, tras acreditar su responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares.

Además de la pena privativa de la libertad, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso al sentenciado una sanción pecuniaria equivalente a 13 mil UMAS, así como la suspensión de sus derechos políticos y civiles, al tratarse de una de las sanciones más severas contempladas para este tipo de ilícitos de suma gravedad.

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Las pruebas que establecen la participación de Uriel fueron aportadas poragentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, en coordinación con elementos de la Policía de Investigación pertenecientes a la Coordinación Estatal de Alerta Amber y Personas Desaparecidas, así como personal de Servicios Periciales.

Con las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso, posteriormente, durante la etapa de juicio oral se valoraron los elementos probatorios aportados por la Fiscalía para que finalmente el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento emitiera el fallo condenatorio, imponiendo una pena de 90 años de prisión, al quedar plenamente acreditada la responsabilidad penal del sentenciado.