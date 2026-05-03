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Descartan heridos tras rumores de balacera en Coronel Romero

Versión en redes hablaba de lesionados; autoridad lo descarta

Por Redacción

Mayo 03, 2026 09:23 a.m.
A
Sin lesionados en Coronel Romero

Sin lesionados en Coronel Romero

San Luis Potosí, S.L.P.- Luego de versiones difundidas en redes sociales sobre una presunta balacera con personas lesionadas en la avenida Coronel Romero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí confirmó que no hubo personas heridas.

De acuerdo con la corporación, el reporte se recibió durante la madrugada por supuestas detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de un centro nocturno. Sin embargo, al arribar como primeros respondientes, los oficiales localizaron el sitio sin novedad ni riesgos.

La autoridad indicó que la alerta surgió por testimonios de vecinos, quienes señalaron que un individuo a bordo de una motocicleta habría realizado disparos al aire, sin relación directa con algún establecimiento.

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Tras la movilización, se mantuvo vigilancia preventiva en la zona, mientras que la dependencia desmintió las versiones que hablaban de varios lesionados.

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