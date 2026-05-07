Destrozan Camaro tras chocar en bulevar México-Laredo

Un joven estudiante de medicina protagonizó un aparatoso accidente la mañana de este jueves sobre el bulevar México-Laredo, luego de impactar su vehículo deportivo contra una camioneta que disminuyó la velocidad para cruzar un tope recién instalado.

El percance ocurrió frente a la agencia automotriz Kia, cerca del fraccionamiento Lomas del Yuejat, donde el conductor de una camioneta Nissan tipo estaquitas frenó para pasar el reductor de velocidad, el cual presuntamente aún no cuenta con señalización visible.

Detrás de la unidad circulaba un joven a bordo de un Chevrolet Camaro blanco, quien no logró detenerse a tiempo y terminó impactándose contra la parte trasera de la camioneta.

Tras el fuerte choque, el automóvil deportivo quedó con severos daños en la parte frontal, mientras que la camioneta también presentó afectaciones materiales de consideración.

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A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Se esperaba que ambas partes llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños.