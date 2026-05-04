Detectan a 20 conductores ebrios en operativo de fin de semana

Durante el fin de semana, la Dirección General de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal informó que se implementó diversos operativos que derivaron en la detección de conductores en estado de ebriedad, así como en acciones contra la conducción temeraria.

Policía Vial detecta conductores ebrios en operativo "Conducción Segura"

El titular de la dirección, José Adolfo Ortiz Ibáñez, informó que en el operativo "Conducción Segura" se detectaron alrededor de 20 personas en estado de ebriedad y 12 con aliento alcohólico. Estos dispositivos se instalaron en puntos estratégicos de la ciudad, como la zona de Coronel Romero y el Centro Histórico, donde los conductores fueron interceptados mientras circulaban.

Explicó que, aunque conducir en estado de ebriedad no está tipificado como delito en el Código Penal, la intervención de la autoridad busca prevenir riesgos mayores. En ese sentido, a los conductores detectados se les retira de la circulación y se solicita el apoyo de familiares para hacerse cargo de ellos, con el objetivo de evitar accidentes y daños a terceros. Solo en algunos casos se procede a la retención de los vehículos.

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Operativo contra arrancones y conducción temeraria en San Luis

En paralelo, el operativo contra arrancones permitió la detención de aproximadamente 10 motocicletas y la puesta a disposición de dos personas ante la Fiscalía por conducción temeraria. Ortiz Ibáñez detalló que este tipo de conductas se presenta principalmente entre jóvenes, especialmente en motociclistas que realizan maniobras riesgosas como "caballitos" durante rodadas, donde cerca del 50 por ciento son menores de edad.

También se han detectado casos de arrancones con vehículos, generalmente protagonizados por personas de entre 20 y 35 años. En uno de los incidentes recientes, el conductor detenido se encontraba en estado de ebriedad y agredió a un oficial, por lo que fue turnado ante la autoridad correspondiente.

El funcionario subrayó que la prioridad de estos operativos es reducir accidentes y lesiones, al retirar de circulación tanto a conductores en estado de ebriedad como a aquellos que, aun con aliento alcohólico, podrían continuar consumiendo y poner en riesgo su vida y la de otras personas.