Detenido por robo de bicicleta eléctrica en el centro; traía marihuana

Durante la tarde del viernes, elementos de la Policía Vial realizaron la detención de un hombre señalado por el delito de robo, luego de ser identificado como presunto responsable de sustraer una bicicleta eléctrica de un negocio ubicado en la calle Pípila, en la zona centro de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se originó tras un reporte ciudadano en el que se proporcionaron las características del sospechoso. Con estos datos, los oficiales desplegaron un operativo de búsqueda en el primer cuadro de la ciudad.

Fue sobre la avenida Reforma donde los agentes localizaron a un individuo de 36 años de edad, quien se encontraba manipulando una bicicleta que coincidía con la descripción proporcionada por los comerciantes afectados.

Al momento de su detención, los policías también le encontraron en posesión de marihuana, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades destacaron la importancia de la denuncia ciudadana, la cual permitió una respuesta oportuna para la recuperación del bien sustraído y la detención del presunto responsable.