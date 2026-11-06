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Detienen a acosador callejero de la Simón Díaz

Por Redacción

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a acosador callejero de la Simón Díaz
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      En la colonia Simón Díaz, un hombre señalado por acosar en la calle a una mujer fue detenido por oficiales de la Guardia Municipal de la capital. De acuerdo con información de la corporación, a través del C4 Municipal se recibió el reporte de una mujer que denunció haber sido acosada por un individuo que comenzó a seguirla en la calle profiriendo palabras lascivas hacia ella. Ante esto, la afectada solicitó el apoyo de otras personas, en las calles de Islas Hornos e Islas Malvinas, quienes a su vez realizaron el reporte de lo sucedo a la autoridad municipal.

      Luego de recibir el reporte, agentes municipales arribaron al sitio y realizaron la detención del implicado, identificado como Alejandro "N", de 32 años, quien fue informado que sería detenido por el delito de acoso sexual.

      Finalmente, a petición de la parte afectada, se procedió con la puesta a disposición ante la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales, a fin de determinar la situación legal del detenido.

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