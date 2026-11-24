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XILITLA.- Un hombre fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI), debido a que presuntamente provocó un accidente automovilístico en el que una persona perdió la vida y dos menores de edad resultaron lesionados.

Se trata de Marcos "N" de 37 años de edad, quien enfrenta cargos por los delitos de homicidio culposo y lesiones, relacionados con un percance ocurrido el pasado 13 de septiembre, sobre una carretera estatal, a la altura de la localidad La Joya Escondida, perteneciente al municipio de Xilitla.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, el ahora detenido conducía un vehículo presuntamente a velocidad excesiva y sin las debidas precauciones, por lo que perdió el control e invadió el carril contrario.

Debido a esta maniobra, chocó de frente contra una motocicleta en la que viajaban cuatro personas, entre ellas una mujer y dos menores de edad, de 2 años y 11 meses.

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A consecuencia del fuerte impacto, uno de los ocupantes de la motocicleta sufrió lesiones graves que posteriormente le ocasionaron la muerte, mientras que los dos menores resultaron heridos.

Tras integrar la carpeta de investigación, una agente del Ministerio Público reunió los elementos necesarios para solicitar una orden de aprehensión, la cual fue concedida por un juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con sede en Tancanhuitz.

Los policías investigadores localizaron a Marcos "N" en la zona Centro de Xilitla, donde le notificaron el mandamiento judicial y procedieron a su detención.

Posteriormente, fue trasladado al Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, donde quedó a disposición del juez que lo requiere, para continuar con el proceso penal correspondiente y determinar su situación jurídica.