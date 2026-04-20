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Detienen a conductor por lesionar a motociclista en Soledad

Fue señalado tras accidente en Hogares Ferrocarrileros; víctima pidió proceder.

Por Redacción

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a conductor por lesionar a motociclista en Soledad

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntas lesiones en la colonia Hogares Ferrocarrileros Tercera Sección, esto al atender un reporte ciudadano durante un recorrido de prevención.

Los agentes municipales transitaban sobre la calle Cholultecas, en la colonia mencionada, donde observaron a un grupo de personas reunidas alrededor de un percance vial, quienes solicitaban la presencia de la autoridad. Al acercarse, fue señalado el presunto responsable del accidente, quien habría causado lesiones a un motociclista.

La parte afectada manifestó que el reportado lo impactó con su vehículo tipo sedán, expresando su deseo de proceder legalmente en su contra. El señalado se identificó como Eduardo "N" de 62 años.

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Al sujeto se le informó que sería detenido por presuntas lesiones, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde seguirá el proceso correspondiente por el delito de lesiones por culpa.

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