Detienen a cuatro criminales en distintos hechos

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En los municipios de Cerritos, Ciudad Valles y en la capital, la Guardia Civil Estatal detuvo a cuatro personas relacionadas con actividades criminales. Se les aseguraron diversas sustancias ilícitas y objetos presuntamente relacionados con actividades delictivas.

De acuerdo con información oficial, esto fue resultado de los operativos permanentes y las acciones de prevención del delito que mantiene desplegadas la corporación en todas las regiones de la entidad.

En el municipio de Cerritos, fueron detenidos Griselda "N", de 44 años, y Humberto "N", de 39 años, a quienes se les aseguraron diversas dosis de una sustancia con características similares al cristal, siete objetos "ponchallantas", una tabla presuntamente utilizada para golpear personas y una motocicleta.

En la localidad de Las Higueras, en la capital potosina, los agentes detuvieron a un adolescente, originario de Tamaulipas, a quien le aseguraron un cuchillo de 18 centímetros y que al consultar sus datos, se identificó que contaba con un mandamiento vigente, por un delito contra el patrimonio, además de antecedentes registrales.

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Finalmente, en el fraccionamiento San Miguel, en Ciudad Valles, fue detenido Gabriel "N", de 25 años, a quien se les aseguraron bolsas de marihuana, dosis de una sustancia con características similares al "cristal", un vehículo Jeep y 10 "ponchallantas".

Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.