logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Fotogalería

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a cuatro criminales en distintos hechos

Los señalados cayeron en operativos desplegados en las cuatro regiones

Por Redacción

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a cuatro criminales en distintos hechos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En los municipios de Cerritos, Ciudad Valles y en la capital, la Guardia Civil Estatal detuvo a cuatro personas relacionadas con actividades criminales. Se les aseguraron diversas sustancias ilícitas y objetos presuntamente relacionados con actividades delictivas.

      De acuerdo con información oficial, esto fue resultado de los operativos permanentes y las acciones de prevención del delito que mantiene desplegadas la corporación en todas las regiones de la entidad.

      En el municipio de Cerritos, fueron detenidos Griselda "N", de 44 años, y Humberto "N", de 39 años, a quienes se les aseguraron diversas dosis de una sustancia con características similares al cristal, siete objetos "ponchallantas", una tabla presuntamente utilizada para golpear personas y una motocicleta.

      En la localidad de Las Higueras, en la capital potosina, los agentes detuvieron a un adolescente, originario de Tamaulipas, a quien le aseguraron un cuchillo de 18 centímetros y que al consultar sus datos, se identificó que contaba con un mandamiento vigente, por un delito contra el patrimonio, además de antecedentes registrales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Finalmente, en el fraccionamiento San Miguel, en Ciudad Valles, fue detenido Gabriel "N", de 25 años, a quien se les aseguraron bolsas de marihuana, dosis de una sustancia con características similares al "cristal", un vehículo Jeep y 10 "ponchallantas".

      Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Carambola en avenida Carranza deja sólo daños
      Carambola en avenida Carranza deja sólo daños

      "Carambola" en avenida Carranza deja sólo daños

      SLP

      Pulso Online

      Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente sin heridos

      Fotos | Aparatoso choque en carretera a Rioverde
      Fotos | Aparatoso choque en carretera a Rioverde

      Fotos | Aparatoso choque en carretera a Rioverde

      SLP

      Redacción

      Al menos tres vehículos resultaron con cuantiosos daños materiales

      Reporta Cruz Roja rescate en la 57, tras choque de tráileres
      Reporta Cruz Roja rescate en la 57, tras choque de tráileres

      Reporta Cruz Roja rescate en la 57, tras choque de tráileres

      SLP

      Pulso Online

      El accidente ocurrió en el kilómetro 57 de la carretera Monterrey–Matehuala, donde se desplegó un operativo de rescate.

      Reabren todas las vialidades en la capital tras lluvias
      Reabren todas las vialidades en la capital tras lluvias

      Reabren todas las vialidades en la capital tras lluvias

      SLP

      Pulso Online

      La SSPC pide a los automovilistas manejar con precaución