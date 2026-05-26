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Seguridad

Detienen a dos con droga en Ahualulco

También aseguran un revólver abandonado durante operativo en Mexquitic

Por Redacción

Mayo 26, 2026 11:47 a.m.
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      Autoridades de los tres órdenes de Gobierno realizaron operativos de seguridad que dejaron como saldo la detención de dos personas por su probable participación en delitos contra la salud y el aseguramiento de un arma de fuego.

      El primer caso ocurrió en Ahualulco, donde elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a un adolescente y a José "N", de 29 años, luego de presuntamente asegurarles diversas dosis de droga conocida como "cristal".

      De acuerdo con la información oficial, también fue asegurada la camioneta en la que ambos se desplazaban.

      En otro operativo, realizado en Mexquitic de Carmona, las fuerzas de seguridad localizaron un arma de fuego tipo revólver, la cual presuntamente fue abandonada durante recorridos de vigilancia.

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