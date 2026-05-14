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Seguridad

Detienen a dos presuntos objetivos prioritarios en Matehuala

La Guardia Civil Estatal aseguró droga tipo cristal y artefactos "ponchallantas"

Por Redacción

Mayo 14, 2026 01:38 p.m.
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Detienen a dos presuntos objetivos prioritarios en Matehuala

La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo en Matehuala a dos hombres señalados como presuntos objetivos prioritarios en la región Altiplano, durante acciones del operativo "Altiplano Seguro".

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, los detenidos fueron identificados como Humberto "N", de 29 años, y Jesús "N", de 23 años, quienes presuntamente dijeron pertenecer a un grupo criminal.

A ambos se les aseguraron diversas dosis de droga conocida como "cristal", así como artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

La dependencia informó que, según datos preliminares de inteligencia, los dos hombres estarían relacionados con hechos delictivos recientes en la región Altiplano.

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Sin embargo, serán las autoridades competentes las que determinen su situación legal y las posibles responsabilidades conforme a derecho.

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