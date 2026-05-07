Detienen a hombre con 133 bolsas de marihuana en Valles

La Guardia Civil Estatal detuvo en Ciudad Valles a un hombre identificado como Eduardo "N", de 56 años, a quien le fueron aseguradas 133 bolsas con marihuana, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

La dependencia estatal informó que el detenido estaría presuntamente vinculado a un grupo criminal.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de seguridad y vigilancia realizados por elementos estatales en la región Huasteca, donde detectaron al hombre en actitud sospechosa.

Según el reporte oficial, además de las bolsas con marihuana, también fue asegurado un vehículo presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

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El detenido, la droga y la unidad quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que continuará con las investigaciones correspondientes y definirá su situación jurídica.