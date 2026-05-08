Detienen a jefe de Seguridad en Tamazunchale tras revisión a comandancia

Tamazunchale.- El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tamazunchale, Christian Alejandro González Fernández, fue detenido luego de una revisión sorpresiva en las instalaciones de la corporación.

La detención ocurrió durante la mañana de este viernes, en la colonia Zacatipa, donde se ubica la comandancia de la citada corporación.

González Fernández es un oficial retirado de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y desde octubre de 2024 estaba al frente de la corporación. Hasta el momento no se ha precisado el motivo de la detención, pero fuentes oficiales lo confirmaron.

Lo que dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue que la Guardia Civil Estatal, con apoyo de la Policía de Investigación (PDI), SEDENA y Guardia Nacional (GN), llevaba a cabo una revista.

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Por ello fueron revisados 48 elementos municipales y 15 unidades policiales, además de distintas áreas de la comandancia, entre ellas oficinas administrativas, dormitorios, baños, área de armamento, archivo, Unidad de Género, plataforma y almacén.

"Como resultado de estas acciones, se localizó un arma de fuego sin registro, un cargador, una caja metálica con cartuchos, así como sustancias con características de enervantes".

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Por estos hechos, los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades y el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Por último la dependencia refrendó su compromiso de continuar fortaleciendo los mecanismos de supervisión, control y coordinación interinstitucional para consolidar corporaciones policiales confiables, profesionales y alineadas al esfuerzo permanente por construir un San Luis Potosí más seguro en las cuatro regiones del estado.