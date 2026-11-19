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La Guardia Civil Estatal dio a conocer que, en las últimas horas, registraron la detención de 35 personas por diferentes hechos constitutivos de delito, alrededor de toda la entidad.

Durante estas acciones operativas fueron aseguradas 90 dosis de la droga conocida como "cristal", 307.9 gramos de marihuana, nueve dosis de cocaína, además de 15 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) refrendó su compromiso de mantener acciones permanentes de vigilancia, prevención y combate a la delincuencia, en coordinación con las distintas instancias de seguridad.

Además, el secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, participó en la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, celebrada en la Ciudad de México.

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Durante el encuentro, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, se destacó la reducción del 77 por ciento en homicidios dolosos registrada en San Luis Potosí, así como la disminución del 47 por ciento en la región Noreste.

Tras el encuentro, Jesús Juárez Hernández resaltó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre las entidades federativas, particularmente en regiones estratégicas para el desarrollo logístico, comercial e industrial del país, además de impulsar la capacitación permanente de los cuerpos policiales, el intercambio de inteligencia y la participación ciudadana mediante la denuncia.