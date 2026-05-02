Detienen a mujer por robo en Bodega Aurrera en la capital
Ocurrió en Jardines del Sur; mercancía no pagada superaba los 2,600 pesos
Elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí detuvieron a una mujer de 32 años por su presunta participación en un robo a comercio, ocurrido en una tienda Bodega Aurrera ubicada en la colonia Jardines del Sur.
De acuerdo con información oficial, la detención se realizó como parte del operativo Escudo Urbano, luego de que personal de seguridad del establecimiento detectara que la mujer salió del área de cajas de autopago sin cubrir el total de la mercancía.
Tras una revisión, los oficiales verificaron el ticket de compra y confirmaron que la persona llevaba diversos productos que no habían sido pagados, con un valor aproximado de 2 mil 600 pesos.
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La mujer fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.
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