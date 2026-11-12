Detienen a par de infractores en SGS

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Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad realizaron la detención de Carlos "N" de 36 años y Yesenia "N", de 32 años, señaladas por distintos hechos delictivos, en las colonias Santo Tomás y Portón San Carlos.

Carlos "N" fue detenido por la presunta portación de un arma prohibida en la colonia Santo Tomás, luego de que los oficiales lo detectaron durante recorridos de vigilancia y seguridad en esta zona.

Mientras que en la colonia Portón San Carlos, Yesenia "N" fue señalada de amenazas hacia un compañero de trabajo, a causa de una deuda pendiente.

En cada caso, las personas detenidas fueron trasladadas para su certificación médica a la comandancia municipal y posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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