Detienen a pareja con moto robada en El Paseo

La Policía de la Capital informó la recuperación de una motocicleta con reporte de robo y la detención de una pareja que la tripulaba en la colonia El Paseo.

De acuerdo con la corporación, el hecho ocurrió en la intersección de avenida Universidad y calle Azteca Sur, donde agentes municipales detectaron a dos personas circulando en una motocicleta sin placas.

Al realizar la revisión, los elementos observaron que la unidad presentaba alteraciones en el switch de encendido. Además, los tripulantes no pudieron acreditar la propiedad del vehículo.

Tras consultar el Sistema Único de Información Policial, se confirmó que la motocicleta contaba con reporte de robo vigente, registrado a inicios de mayo en la colonia Popular.

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La pareja fue detenida y puesta a disposición de la autoridad competente, junto con la unidad recuperada, para que se determine su situación legal.