Detienen a seis por narcomenudeo en SLP

San Luis Potosí, S.L.P.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí informó que, como parte de operativos y labores de inteligencia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a seis personas presuntamente dedicadas a la distribución de droga en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con la dependencia, las detenciones se realizaron en Villa de Reyes, Santa María del Río, Matehuala, Guadalcázar y Ciudad Fernández, donde también se aseguraron diversas dosis de droga, dinero en efectivo y vehículos utilizados en estas actividades.

En Villa de Reyes, elementos de la GCE y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a J. Santos "N", de 55 años, en posesión de dosis de "cristal". En Santa María del Río, fue detenido Juan "N", de 30 años.

En Matehuala, autoridades estatales aseguraron a Juan "N", de 34 años, con bolsas de marihuana y "cristal", mientras que en Guadalcázar detuvieron a José "N", de 61 años, con diversas dosis de marihuana, metanfetaminas y una motocicleta.

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En otro hecho en Matehuala, fue detenido Juan "N", de 26 años, con marihuana y dinero en efectivo. Finalmente, en Ciudad Fernández, la GCE detuvo a Elvia "N", de 41 años, a quien le aseguraron dosis de "cristal", marihuana, cocaína y una camioneta.

La corporación estatal indicó que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la seguridad en las cuatro regiones del estado.