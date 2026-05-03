logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDRIO CENTRO SUMMIT 3.5: CONOCIMIENTO, INDUSTRIA Y VISIÓN DE FUTURO EN EL BAJÍO

Fotogalería

VIDRIO CENTRO SUMMIT 3.5: CONOCIMIENTO, INDUSTRIA Y VISIÓN DE FUTURO EN EL BAJÍO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a seis por narcomenudeo en SLP

Aseguran droga, dinero y vehículos en cinco municipios

Por Redacción

Mayo 03, 2026 01:17 p.m.
A
Detienen a seis por narcomenudeo en SLP

San Luis Potosí, S.L.P.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí informó que, como parte de operativos y labores de inteligencia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a seis personas presuntamente dedicadas a la distribución de droga en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con la dependencia, las detenciones se realizaron en Villa de Reyes, Santa María del Río, Matehuala, Guadalcázar y Ciudad Fernández, donde también se aseguraron diversas dosis de droga, dinero en efectivo y vehículos utilizados en estas actividades.

En Villa de Reyes, elementos de la GCE y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a J. Santos "N", de 55 años, en posesión de dosis de "cristal". En Santa María del Río, fue detenido Juan "N", de 30 años.

En Matehuala, autoridades estatales aseguraron a Juan "N", de 34 años, con bolsas de marihuana y "cristal", mientras que en Guadalcázar detuvieron a José "N", de 61 años, con diversas dosis de marihuana, metanfetaminas y una motocicleta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En otro hecho en Matehuala, fue detenido Juan "N", de 26 años, con marihuana y dinero en efectivo. Finalmente, en Ciudad Fernández, la GCE detuvo a Elvia "N", de 41 años, a quien le aseguraron dosis de "cristal", marihuana, cocaína y una camioneta.

La corporación estatal indicó que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la seguridad en las cuatro regiones del estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a seis por narcomenudeo en SLP
Detienen a seis por narcomenudeo en SLP

Detienen a seis por narcomenudeo en SLP

SLP

Redacción

Aseguran droga, dinero y vehículos en cinco municipios

Golpe al narco en Mexquitic: decomisan droga, armas y miles de cartuchos
Golpe al narco en Mexquitic: decomisan droga, armas y miles de cartuchos

Golpe al narco en Mexquitic: decomisan droga, armas y miles de cartuchos

SLP

Redacción

Detectan posible punto de distribución en comunidades

Descartan heridos tras rumores de balacera en Coronel Romero
Descartan heridos tras rumores de balacera en Coronel Romero

Descartan heridos tras rumores de balacera en Coronel Romero

SLP

Redacción

Versión en redes hablaba de lesionados; autoridad lo descarta

Capturan a 6 narcos en distintas zonas
Capturan a 6 narcos en distintas zonas

Capturan a 6 narcos en distintas zonas

SLP

Redacción

Se les considera objetivos prioritarios dedicados a la venta de enervantes