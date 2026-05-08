Detienen a señalado de acoso sexual en el Centro Histórico

Un hombre de 34 años fue detenido por elementos de la Guardia Municipal tras ser señalado por presunto acoso sexualcontra una joven en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, los hechos ocurrieron en un negocio ubicado en la calle Los Bravo, donde la víctima, de 21 años, solicitó auxilio a policías que realizaban patrullajes preventivos.

La joven indicó que el hombre ingresó al establecimiento donde labora y presuntamente comenzó a decirle frases obscenas, realizar actos lascivos y tocarla, por lo que manifestó su intención de proceder legalmente.

Tras un dispositivo de búsqueda, los agentes ubicaron al señalado, quien fue identificado por la parte afectada.

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El detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación legal.