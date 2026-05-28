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Seguridad

Detienen a tres en Villa de Arriaga; los relacionan con delitos de alto impacto

La GCE aseguró a tres hombres con droga en la comunidad de San Francisco.

Por Redacción

Mayo 28, 2026 11:56 a.m.
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Detienen a tres en Villa de Arriaga; los relacionan con delitos de alto impacto
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      Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal en la comunidad de San Francisco, en Villa de Arriaga, por presuntos delitos contra la salud.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, la detención derivó de recorridos de vigilancia e inteligencia desplegados en comunidades ubicadas entre Villa de Arriaga y Villa de Reyes.

      Los detenidos fueron identificados como Reynaldo "N", de 23 años; Paulo "N", de 25 años; y José Carmen "N", de 56 años, a quienes se les aseguraron diversas dosis de sustancias prohibidas.

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      La dependencia informó que, tras el intercambio de información con la Policía de Investigación, surgieron indicios que presuntamente relacionan a los detenidos con hechos delictivos de alto impacto registrados en la región.

      Las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía General del Estado, además de que se indaga la posible participación de otras personas.

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