AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Seguridad

Buscan plan interinstitucional de seguridad para Zona Industrial

Incluirán estrategias de inteligencia para reforzar la vigilancia, mejorar la detección de riesgos y optimizar la respuesta a incidentes

Por Redacción

Noviembre 29, 2025 04:35 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que participó este sábado en una reunión de trabajo con autoridades de los tres órdenes de Gobierno y representantes de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), con el propósito de fortalecer las acciones preventivas y operativas de seguridad en toda la Zona Industrial.

En esta reunión, se dio paso al diseño del Plan Interinstitucional de Seguridad para la Zona Industrial, donde el comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez presentó un análisis especializado y estrategias basadas en inteligencia operativa que permitirán reforzar la vigilancia, mejorar la detección de riesgos y optimizar la respuesta ante incidentes.

"Estas aportaciones se integrarán a las labores de la Guardia Civil Estatal y de la Guardia Nacional, consolidando un esquema coordinado que prioriza la seguridad de quienes diariamente transitan y trabajan en la Zona Industrial, desde operadores de transporte y personal operativo hasta directivos y empresas", señaló la SSPC.

En la reunión, Villa Gutiérrez destacó el compromiso del Gobierno Municipal para trabajar de manera conjunta con la UUZI y las corporaciones estatales y federales para garantizar un entorno seguro, impulsar la prevención del delito y fortalecer la confianza de los sectores productivos en la capital potosina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aprovechan baches para robos en la ZI

Reportan industriales este modus operandi a la Guardia Nacional, dice el presidente de la UUZI

