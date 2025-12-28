logo pulso
Concierto navideño reúne a familias en Plaza de Fundadores

Concierto navideño reúne a familias en Plaza de Fundadores

Un muerto y un herido en volcadura de tráiler en carretera 57

El accidente ocurrió a la altura de la comunidad Fracción Sánchez, en Santa María del Río.

Por Redacción

Diciembre 28, 2025 06:54 p.m.
Tráiler volcado

Tráiler volcado

Una persona perdió la vida y una mas gravemente herida tras la salida de camino y volcadura de un tráiler registrada la tarde de este domingo sobre la carretera México, a la altura de la comunidad Fracción Sánchez, en el municipio de Santa María del Río.

El reporte se recibió alrededor de las 14:00 horas, cuando el conductor del tráiler perdió el control de la unidad al circular sobre la carretera 57, con dirección de Querétaro a San Luis Potosí.

Por agredir a policías y cohecho detenida

Les ofreció a los agentes mil pesos para que se fueran y no la arrestaran

Al sitio arribaron autoridades para tomar conocimiento de los hechos.

