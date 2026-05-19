Ejecutan a trabajador de taquería en Centro de Abastos
El agresor huyó tras el ataque armado en el negocio del Centro de Abastos, al oriente de la capital.
Esta mañana, se reporta un ataque armado en un negocio del Centro de Abastos, al oriente de la capital.
De acuerdo con la información recabada, un trabajador de una taquería fue ejecutado a balazos por al menos un hombre que logró darse a la fuga.
El negocio identificado como "Taquería Marín" se ubica en la calle de 2da Oriente, próximo a la avenida José de Gálvez.
Información en desarrollo...
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Avanza la investigación por agresión vs. agentes, asegura Juárez
Identifica SSPC a criminales de ataque armado
Avanza la investigación por agresión vs. agentes, asegura Juárez
no te pierdas estas noticias
Ejecutan a trabajador de taquería en Centro de Abastos
Redacción
El agresor huyó tras el ataque armado en el negocio del Centro de Abastos, al oriente de la capital.
Caravana de taxistas colapsa zona poniente de la capital
Redacción
La movilización avanza lento hacia Prolongación Chapultepec; Policía Vial mantiene operativo en la zona poniente
Cierran laterales de Circuito Potosí por maniobras en puente
Redacción
Los cierres en Valle de los Fantasmas permanecerán hasta las 10:00 de la noche de este martes