Embisten a integrantes de rodada ciclista en Tequis

Una rodada ciclista realizada la noche del jueves en la zona de Tequis, en la capital potosina, terminó en accidente luego de que varios participantes fueran arrollados por un vehículo, de acuerdo con reportes preliminares.

Entre las personas lesionadas se encuentra una joven identificada como Daniela N., quien fue señalada como la más afectada y reportada en estado grave de salud.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para atender a los ciclistas lesionados y realizar los traslados correspondientes a centros médicos.

De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo involucrado sería un Nissan Versa sin placas, aunque hasta el momento no se ha emitido información oficial sobre la identidad del conductor, su situación legal o la mecánica del accidente.

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El hecho generó consternación entre participantes de la rodada y usuarios de redes sociales, quienes exigieron mayor seguridad vial y respeto para ciclistas, peatones y demás usuarios de la vía pública.

Las autoridades deberán esclarecer cómo ocurrió el atropellamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.