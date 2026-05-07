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Embisten a un motociclista en la Del Valle

Sufrió golpes leves y no requirió traslado

Por Redacción

Mayo 07, 2026 03:09 p.m.
A
Embisten a un motociclista en la Del Valle

Solo daños materiales, se registraron este jueves en choque de automóvil contra motociclista en avenida Nereo Rodríguez Barragán y la calle Rubén Darío, en la colonia Del Valle.

El reporte fue a las 02:30 de la tarde, cuando el motociclista circulaba sobre Rodríguez Barragán, con dirección a Morales, pero al llegar a Rubén Darío, un vehículo Audi de color blanco le corta la circulación al incorporarse.

El motociclista solo resultó con golpes que no amerito traslado. Peritos de la SSPC capitalina tomaron conocimiento del suceso.

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