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En el transcurso de la semana del 14 al 20 de noviembre, la Guardia Civil Estatal logró la captura de 231 personas involucradas en distintos delitos, quienes fueron presentadas ante las instancias competentes para determinar su situación jurídica conforme a la ley.

De acuerdo a informes de la corporación, en el mismo periodo los agentes estatales lograron asegurar 18 unidades con reporte de robo, de las cuales seis corresponden a motocicletas.

Por otra parte, como resultado de los operativos contra el narcomenudeo, se decomisaron 3.172 kilogramos de marihuana, 637 dosis de cristal, 27 dosis de cocaína y nueve dosis de crack, evitando que estas sustancias continuaran circulando en las calles.

En distintos hechos también se aseguraron tres armas de fuego, dos largas y una corta, seis cargadores, 49 cartuchos útiles y ocho armas prohibidas.

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A estos resultados se suman también el aseguramiento de 52 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, un chaleco táctico, siete cámaras de videovigilancia y dos módems.