Encuentran a hombre mayor en el monte
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CIUDAD VALLES.- La ausencia de un hombre de 91 años de edad generó la movilización de policías, rescatistas y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el ejido León García, donde finalmente fue localizado.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades municipales, el adulto mayor, identificado como Olivo N., salió de su vivienda para atender a su caballo y ya no volvió, lo que causó preocupación entre sus familiares.
Tras la solicitud de ayuda, Protección Civil Municipal organizó un operativo para recorrer los terrenos aledaños a la vivienda, pues existía preocupación por los riesgos que representaban las bajas temperaturas.
En el dispositivo colaboraron agentes de la Guardia Civil Estatal, policías municipales, integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, familiares y amigos del desaparecido.
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Los esfuerzos dieron resultado cuando el adulto mayor fue ubicado en una zona de monte, a medio kilómetro de su casa.
Las autoridades municipales reconocieron la participación ciudadana y la pronta intervención de las corporaciones.
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