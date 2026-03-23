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Enfrentamiento armado genera alerta en Villa Juárez

La SSPC confirmó la agresión contra la GCE y la alcaldía emitió un comunicado pidiendo no salir de casa

Por Pulso Online

Marzo 23, 2026 11:42 a.m.
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Foto: Archivo

Foto: Archivo

Un presunto enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados generó este lunes alerta en el municipio de Villa Juárez.

En sus redes sociales, la alcaldía emitió un comunicado en el que pide a la población no salir de sus casas y mantener la calma, ante los hechos en la zona conocida como La Bandera. Solicitaron también estar al pendiente de información oficial.

Ha trascendido que en el choque armado habría dos guardias estatales fallecidos, pero esa información no ha sido corroborada. 

Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) confirmó que mantiene un operativo en el municipio para localizar a los responsables de una agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

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"La SSPC mantiene coordinación con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y reafirma su compromiso de fortalecer las acciones de seguridad en las cuatro regiones de la Entidad", dice el comunicado. 

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