Entérate | Cierre parcial en la SLP-Querétaro por accidente

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La Guardia Nacional División Carreteras informó en X:

"#TomePrecauciones en Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 096+700, de la carretera San Luis Potosí - Querétaro. Atienda indicación vial". Al parecer se trata de una colisión entre tráileres.

La Guardia Nacional ha emitido recomendaciones para que los conductores atiendan las indicaciones viales y eviten la zona afectada para prevenir mayores incidentes.

#TomePrecauciones en #Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 096+700, de la carretera San Luis Potosí - Querétaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/tVDckP5bHQ — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 28, 2026

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