Entérate | Cierres viales desde el viernes por obra de puente elevado

La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad informó que, derivado de los trabajos de construcción del puente elevado en la intersección de Bulevar Valle de Los Fantasmas (carretera a Rioverde y Circuito Potosí Oriente), se llevarán a cabo maniobras de montaje de trabes y estructuras, por lo que se implementarán cierres temporales en carriles centrales.

De acuerdo al programa de construcción de la obra, las actividades se realizarán los días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo, en un horario de 22:00 a 05:00 horas, periodo en el que se realizarán cierres parciales y totales en la zona de intervención.

Las labores estarán integradas por la colocación de estructuras mediante el uso de grúas de alto tonelaje, así como la instalación de soportes en el área central del puente, lo que requiere delimitar zonas de trabajo para garantizar la seguridad de trabajadores y automovilistas.

Derivado de dichos trabajos se llevarán a cabo cierres de carriles laterales de Bulevar Valle de Los Fantasmas con dirección a la colonia Quintas de la Hacienda y Glorieta Juárez. Se efectuarán desvíos del carril lateral de Bulevar Valle de Los Fantasmas hacia las colonias La Virgen y Cactus, desde Circuito Potosí Oriente hacia Avenida Gálvez y hacia Quintas de la Hacienda.

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Se recomienda a la ciudadanía salir con anticipación a su destino, utilizar rutas alternas, respetar la señalética y las indicaciones de los agentes de movilidad, durante las maniobras se contará con presencia permanente de oficiales de Seguridad Vial, quienes brindarán apoyo para agilizar la circulación y prevenir incidentes.