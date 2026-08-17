Estrelló una camioneta robada y se dio a la fuga
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La policía capitalina recuperó una camioneta marca Toyota Tacoma color gris robada, que se vio involucrada en una accidente de tránsito en el cruce de la calle Agustín Vera y avenida Muñoz, la madrugada de este domingo.
Momentos antes del accidente, la camioneta había sido reportada como robada con violencia sobre el Circuito Potosí y la entrada a la Cañada del Lobo.
Los agentes municipales daban seguimiento a la camioneta Tacoma sobre Agustin Vera cuando ésta impactó un vehículo particular en el cruce de la avenida Muñoz, la unidad responsable fue localizada y recuperada calles adelante, en su conducción errática y a exceso de velocidad el conductor abandonó la unidad y se dio a la fuga.
De manera paralela, personal de la corporación brindó auxilio y acompañamiento a los ocupantes del automóvil particular impactado, mientras se realizaron las acciones correspondientes para atender el hecho y dar continuidad a las diligencias.
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