Estudiante del Tec de Valles muere tras accidente en carretera

CIUDAD VALLES.- Luego de permanecer hospitalizado por varias horas debido a las graves lesiones que sufrió en un accidente de motocicleta, un estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles perdió la vida la noche del jueves en el Hospital General de Ciudad Valles.

El joven fue identificado como Gildardo Terrazas Hernández, de 23 años de edad, originario del rancho Moyotla, perteneciente al municipio de Coxcatlán y alumno de la carrera de Ingeniería Industrial.

El percance ocurrió durante la noche del miércoles sobre la carretera federal número 85 Valles-Tamazunchale, en el tramo comprendido entre la delegación de El Pujal y el ejido Santiaguillo.

Según la información obtenida, el estudiante circulaba en motocicleta con dirección a su lugar de origen cuando, presuntamente, perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra la barrera metálica de contención.

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Personas que transitaban por el sector solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de que el joven se encontraba inconsciente a un costado de la carretera.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de emergencia al Hospital General de Ciudad Valles, donde permaneció bajo atención médica especializada.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, horas después se confirmó su fallecimiento, hecho que generó consternación entre la comunidad estudiantil y docente del Tecnológico de Ciudad Valles.